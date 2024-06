Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Jahreshoch konnte nicht gehalten werden | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 13.06.2024

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 71,04 EUR

Marktkapitalisierung: Marktkapitalisierung 31,61 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 40,53 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 42,95 %

KGV 2026*: 14,97 %

4 Wochen Performance: - 13,19 %

Bewertung: Bewertung stark unterbewertet

Div. Rendite 2024* 3,05 %

Branche Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die Hauptversammlung des Konzerns fand am 07.06.2024 virtuell statt. Der Konzernumsatz 2023 lag bei 40,5 Mrd. EUR, was einem Wachstum von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das operative Konzernergebnis stieg um 7,6 Prozent auf 7,6 Mrd. EUR, die Umsatzrendite verharrte bei 18,0 Prozent, trotz der Problem der globalen Lieferketten, der hohen Investitionen in die Digitalisierung sowie den Marketingaufwendungen, die das Markenerlebnis festigen sollen.

Porsche lieferte im letzten Jahr 320.221 Kraftfahrzeuge aus. Das entspricht einem Anstieg von 3,3 Prozent. Die Vertriebsregionen entwickelten sich aber insgesamt unterschiedlich. Durch die Modelloffensive hat sich das Durchschnittsalter der Flotte halbiert. In wenigen Tagen wird der überarbeitete Porsche 911 vorgestellt, 2024 soll auch der vollelektrische Macan auf den Markt kommen. Bedingt durch die Neueinführung der Modelle in vielen Ländern warnte das Management vor einem V-Effekt. Dieser Effekt besagt, dass sich die Absatzzahlen durchaus verringern könnten, da die alten Modelle auslaufen, die neuen sukzessive in die Märkte eingeführt werden.

Der Konzern hat den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt. Der Konzernumsatz 2024 wird weiterhin auf 40-42 Mrd. EUR geschätzt, die Konzernumsatzrendite soll im Zielkorridor von 17-19 Prozent liegen.

An die Aktionäre wird eine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 von insgesamt 2,1 Mrd. EUR ausgeschüttet, was 2,30 EUR je Stammaktie sowie 2,31 EUR je Vorzugsaktie entspricht...

