UBS hebt das Kursziel für Continental an, während die DZ Bank den fairen Wert für Porsche-Aktien senkt. Barclays senkt derweil das Kursziel für LVMH.DZ Bank senkt den fairen Wert der Porsche AG Aktien Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Porsche AG von 55 auf 37 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Bisher habe er nur einen durchschnittlichen Zollsatz von 10 Prozent für US-Importe berücksichtigt, nun erhöhe er diesen auf 25 Prozent, schrieb Analyst Michael Punzet in seinem Kommentar am Freitag. Ohne eine kurzfristige Aussetzung beziehungsweise Einigung bei den US-Importzöllen geht er von einer weiteren Prognosesenkung des Sportwagenbauers im …