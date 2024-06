Der internationale Konzern wird Mehrheitseigner des Photovoltaik-Spezialisten für private und gewerbliche Dachanlagen. Es soll der Startschuss für das deutschlandweite Engagement von DCC sein, das derzeit dabei ist sein Energieangebot stärker in Richtung erneuerbare Energien auszuweiten. DCC Energy, eine in Irland ansässige, börsennotierte Dienstleistungsgruppe, hat Wirsol Roof Solutions übernommen. Das deutsche Photovoltaik-Unternehmen mit Sitz in Waghäusel ist auf die Installation von privaten und gewerblichen Photovoltaik-Dachanlagen spezialisiert und beschäftigt aktuell etwa 120 Mitarbeiter. ...

