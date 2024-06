Der US-Dollar handelt flach und sucht nach der Entscheidung der Federal Reserve nach einer Richtung. - Powell ließ sich nicht in die Karten schauen und legte sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad fest. - Der US Dollar Index handelt in der Mitte einer 30-Tage-Spanne zwischen 104,00 und 105,50 - Der US-Dollar (USD) wird am Donnerstag insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...