Broadcom mit Kurssprung und Aktiensplit

Werbung







Nachdem bereits am Dienstag Oracle mit einem kräftigen nachbörslichen Kurssprung Aktionärsherzen höherschlagen ließ, zog der US-Halbleiterproduzent Broadcom am Mittwoch nach. Zwischenzeitlich notierten die Broadcom-Papiere aufgrund der starken Quartalszahlen rund 14 Prozent im Plus.



Dank der hohen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und VMware lieferte der US-Halbleitergigant Broadcom starke Quartalsergebnisse und erhöhte obendrein noch den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Insgesamt erwirtschaftete Broadcom im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatz von 12,49 Milliarden US-Dollar. Auf das Gesamtjahr gesehen erwartet der Chiphersteller laut eigenen Angaben einen Umsatz von rund 51 Milliarden Dollar. Nur zum Vergleich, im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen auf der Umsatzseite lediglich 35,8 Milliarden US-Dollar. Aber nicht nur der Umsatz klettert fleißig in die Höhe, sondern auch der Aktienkurs. Innerhalb eines Jahres legten Papiere von Broadcom rund 100 Prozent zu und notierten zwischenzeitlich auf einem Niveau von 1.598 Euro. Im Zuge dessen kündigte das Unternehmen, ähnlich wie NVIDIA, einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 an. Ab dem 15. Juli wird die Aktie auf splitbereinigter Basis gehandelt.









Das Werkzeug für Aktien- und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC