Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0770 US-Dollar. Sie lag damit etwas niedriger als am Morgen. Auch zum Franken büsste der Euro mit zuletzt 0,9647 im Vergleich zum Morgenhandel etwas an Wert ein. Das Währungspaar USD/CHF geht derweil kaum verändert zu 0,8955 um. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten stützen den Euro nur vorübergehend. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ...

