Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag deutliche Verluste hinnehmen müssen. Nachdem am Vortag noch die Euphorie über die rückläufige US-Inflation überwogen hatte, machte sich unter den Anlegern am Tag darauf eine gewisse Enttäuschung breit. Denn die US-Notenbank wird wohl die Zinsen in diesem Jahr nur einmal senken. Zuvor war am Markt noch mit bis zu drei Zinsschritten gerechnet worden. Auch die US-Produzentenpreise, die im Mai weniger ...

