London (ots/PRNewswire) -EcoOnline, ein führender Softwareanbieter für EHS, ESG und Chemikaliensicherheit, kündigt seine neue CSRD-Bewertungsfunktion innerhalb der ESG-Softwarelösung des Unternehmens an, die Organisationen dabei hilft, die Richtlinie der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) sicher einzuhalten. Die Software vereinfacht den Prozess der CSRD-Datenerfassung und deckt die Themen und Standards der Europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS)&a=Europ%C3%A4ischen+Nachhaltigkeitsberichterstattung+(ESRS)) ab. Sie ermöglicht es Unternehmen, wesentliche Risiken effizient zu identifizieren, leistungsstarke Dateneinblicke zu gewinnen und prüfungsreife CSRD-Berichte zu erstellen.Der Grund für CSRDDie EU CSRD wurde entwickelt, um die Standards für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) zu verbessern und Organisationen ein besseres Verständnis ihrer Nachhaltigkeitsleistung und der damit verbundenen geschäftlichen Auswirkungen und Risiken zu ermöglichen. Der zunehmende Druck von Regierungen, Investoren, Mitarbeitern und Kunden, nachhaltig zu wirtschaften, zwingt viele Organisationen zur Einführung umfassender Berichterstattungsverfahren. Selbst Unternehmen, die derzeit nicht zur Einhaltung der CSRD verpflichtet sind, sehen sich durch externe Anforderungen dazu veranlasst, bestimmte Bestandteile der Berichte vorzulegen.Erfüllung der CSRD-Anforderungen"Die ESG-Software von EcoOnline bietet nicht nur einen Ort, an dem Kunden ihre CSRD-Daten sammeln können, sondern macht es wirklich einfach, die Antworten zu erhalten", kommentiert Bertrand Revenaz, VP Product, ESG & Data Intelligence bei EcoOnline. "Unsere CSRD-Berichterstattungsfähigkeiten sind beispiellos und kombinieren eine hochentwickelte Berechnungsmaschine mit einer umfassenden Klima- und Szenarioanalyse, um Unternehmen dabei zu helfen, wesentliche Risiken zu erkennen und effektiv zu verwalten. Dadurch wird sichergestellt, dass unsere Kunden nicht nur die CSRD-Anforderungen erfüllen, sondern auch wertvolle Einblicke in ihre Nachhaltigkeitsleistung erhalten und fundierte Entscheidungen zu wesentlichen ESG-Themen treffen können, was letztlich zu einer Verbesserung der allgemeinen Geschäftsergebnisse führt."Die CSRD-Bewertung von EcoOnline verfügt über die folgenden innovativen Funktionen, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, und wird durch das Fachwissen der internen Nachhaltigkeitsanalysten unterstützt:- Leistungsstarke Berechnungsmaschine: Automatische Auswahl, Umrechnung und Berechnung von Treibhausgasemissionen (THG) und CO2-Äquivalenten, um eine genaue Berichterstattung in jedem Rahmen zu gewährleisten.- Physikalische Klimarisikoanalyse: Vereinfacht den Prozess der Identifizierung wesentlicher Risiken und der Verwaltung von Daten für das Unternehmen, die Standorte und die Lieferkette, um die CSRD-Berichtsanforderungen zu erfüllen.- Revisionssichere Arbeitsabläufe: Integrierte QA-Workflows unterstützen CSRD-Ersteller bei der Sicherstellung der Datenqualität und -verfügbarkeit für die externe Prüfung durch Dritte.- Datenerhebung: Bietet eine umfassende Fragestruktur, die alle ESRS-Standards abdeckt und die Datenerfassung für die Erstellung einer CSRD-Offenlegung erleichtert.- Szenario-Analyse: Verbessert die Wesentlichkeitsbewertung durch die Einbeziehung datengestützter Erkenntnisse aus unserem Klimarisikomodul, das Einblicke in vorübergehende, finanzielle sowie akute und chronische physische Klimarisiken über verschiedene Szenarien und Zeitskalen hinweg bietet.Die Macht der ESG-BerichterstattungLaut dem unabhängigen Analystenhaus Verdantix "suchen Institutionen nach komplexen und vielfältigen Antworten auf ESG-bezogene Fragen, um nachhaltige Anlagepräferenzen und -ausschlüsse zu bestimmen. Eine genauere Berichterstattung ist daher von entscheidender Bedeutung, nicht nur, um den Vermögensverwaltern einen besseren Einblick in die Unternehmensleistung und die Risikoexposition bei bestimmten Kennzahlen zu geben, sondern auch, um dem Unternehmen selbst Informationen zur Verfügung zu stellen, anhand derer es nachvollziehen kann, wie es im Laufe der Zeit Verbesserungen erzielt hat. Auf diese Weise geht der Berichterstattungsprozess über eine reine Checkbox-Übung hinaus, um Ziele zu erreichen und Veränderungen im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens voranzutreiben."1Die ESG-Software von EcoOnline bietet umfangreiche datengesteuerte Funktionen, einschließlich des Zugangs zu über 4 Millionen Datenpunkten, die gleichzeitig abgefragt werden können. Darüber hinaus bietet es eine zuverlässige Überwachung von Millionen von Hektar Land und verfolgt über 400.000 einzelne Standorte. Die neue CSRD-Bewertung ist ein bedeutender Schritt nach vorn, um Organisationen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu unterstützen und gleichzeitig verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und Klimaresilienz zu fördern.EcoOnline hat vor kurzem sein kostenloses Nachhaltigkeits-Navigator-Tool veröffentlicht, das Unternehmen durch die Voraussetzungen für die Erfüllung ihrer Berichtspflichten führt, einschließlich der Frage, ob sie die CSRD einhalten müssen.Die CSRD-Bewertung ist ab sofort in englischer Sprache unter verfügbar, weitere europäische Sprachen sind für später im Jahr geplant.Informationen zu EcoOnline:EcoOnline macht es Ihnen leichter, Ihre Mitarbeiter und den Planeten zu schützen. EcoOnline macht es Ihnen leichter, Ihre Mitarbeiter und den Planeten zu schützen. Fördern Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und die Einhaltung von Klimavorgaben mit den intuitiven Softwarelösungen von EcoOnline in den Bereichen Chemikaliensicherheit, Nachhaltigkeitsberichterstattung und allen Aspekten von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS), einschließlich Lernen und Schulung.Mit über 25 Jahren Erfahrung in 90 Branchen vertrauen mehr als 10.000 Marken weltweit auf EcoOnline. Wenn Sie die Sicherheit und Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens maßgeblich beeinflussen wollen, besuchen Sie www.ecoonline.com1 Verdantix, "Strategischer Schwerpunkt: CSRD And ESG Reporting Readiness", GuyLewis & Kim Knickle, 23. Februar, 2024