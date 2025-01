EcoOnline ist stolz darauf, den anhaltenden Erfolg seiner Partnerschaft mit Menzies Aviation, dem führenden Servicepartner für Flughäfen und Fluggesellschaften weltweit, zu feiern. Seit 2019 spielt EcoOnline eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des MORSE-Systems (Menzies Operating Responsibly, Safely and Efficiently) des Unternehmens und treibt die Sicherheitskultur und Compliance im gesamten globalen Netzwerk des Unternehmens voran.

Mit einer Präsenz an mehr als 295 Flughäfen in über 65 Ländern ist Menzies Aviation in risikoreichen Umgebungen tätig, in denen Sicherheit in der DNA des Unternehmens verankert ist. Malcolm Rae, Leiter des Bereichs Risikosysteme und Daten bei Menzies, erklärt: "Wir beeinflussen die Sicherheit vom Betreten des Flughafens bis zum Verlassen des Flughafens. Wir leben und atmen sie Tag für Tag nicht nur im Risiko- und Sicherheitsteam, sondern jeder Mitarbeiter nimmt sie äußerst ernst."

Technologie, die Sicherheit auf allen Ebenen fördert

Die langjährige Zusammenarbeit mit EcoOnline hat es Menzies Aviation ermöglicht, einen effizienteren, datengesteuerten Ansatz für die Meldung von Vorfällen, das Risikomanagement und die Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften zu implementieren. Durch die Nutzung der fortschrittlichen EHS-Lösung (Umwelt, Gesundheit und Sicherheit) von EcoOnline der Technologie, die hinter dem MORSE-Meldesystem von Menzies steht sind die Mitarbeiter in der Lage, Risiken schnell zu erkennen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Sicherheitsrisiken proaktiv und in Echtzeit anzugehen.

Seit der Einführung der EcoOnline-Plattform 2019 hat Menzies bemerkenswerte Verbesserungen erzielt:

128 mehr Meldungen von Gefahren durch Mitarbeiter.

Die Zahl schwerer Personenschäden wurde von 1,8 pro 1.000 Vollzeitbeschäftigten 2019 auf 0,94 2022 und 0,7 2023 gesenkt.

"Wenn man Branchenführer sein will, muss man seine Risiken kennen, und das beginnt damit, jeden Mitarbeiter zum Handeln zu befähigen. Die EHS-Plattform von EcoOnline stattet alle mit den nötigen Tools aus, um Gefahren zu melden und sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter sicher nach Hause kommen", so Graham Cowing, Vizepräsident für Sicherheitsstandards bei Menzies Aviation.

Engagement des Vorstands für Sicherheit

Sicherheit wird bei Menzies auf allen Ebenen großgeschrieben, von den Mitarbeitern an vorderster Front bis hin zur Vorstandsetage. Graham kommentierte: "Sicherheit ist ein zentraler Wert, der bei der Führung beginnt. Jedes Vorstandsmitglied engagiert sich, und Initiativen wie 'Take 10 for Safety', bei der jede Vorstandssitzung mit einer sicherheitsbezogenen Diskussion beginnt, werden durch Echtzeit-Dashboards von EcoOnline unterstützt. Diese Erkenntnisse stellen die Sicherheit in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung und fördern die Rechenschaftspflicht im gesamten Unternehmen."

MORSE: System, Kultur und Feier

Menzies' Sicherheitsansatz wird durch seine MORSE-Kultur, die MORSE-Sicherheitssysteme und die immersiven, halbjährlichen MORSE-Wochen-Veranstaltungen definiert. Die letzte MORSE-Woche, die vom 28. Oktober bis 1. November 2024 stattfand, konzentrierte sich auf die Notfallplanung und bot Tools, Unterstützung und Anleitung, um den globalen Teams zu helfen, ihr Engagement für die Sicherheit durch Lern- und Teambuilding-Möglichkeiten zu bekräftigen.

Tom Goodmanson, CEO von EcoOnline, kommentierte: "Durch die Priorisierung von Sicherheit und Zusammenarbeit setzt Menzies Aviation zusammen mit EcoOnline neue Maßstäbe für Branchenstandards und sorgt für eine sicherere Umgebung für Mitarbeiter und Kunden. Es ist beeindruckend, dass Graham immer noch sagt: 'Es gibt noch viel zu tun', denn das spiegelt das Engagement von Menzies für kontinuierliche Verbesserungen wider."

Lernen Sie aus dem Erfolg von Menzies in Sachen Sicherheit lesen Sie hier die vollständige Fallstudie.

Besuchen Sie ecoonline.com um die Sicherheit und Nachhaltigkeit an Ihrem Arbeitsplatz sofort und positiv zu beeinflussen.

