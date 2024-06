Textron Aviation gab heute den erfolgreichen Flug seines zweiten Cessna Citation Ascend Flugtestartikels (P1) bekannt, da die Zertifizierung des neuesten Citation-Geschäftsreiseflugzeugs an Dynamik gewinnt. Der Meilenstein-Flug folgt auf den Ascend-Prototyp, der seinen ersten Flug im Jahr 2023 absolvierte. Damit ist das P1-Flugzeug das erste produktionskonforme Testflugzeug. Der Citation Ascend Business Jet wurde während der European Business Aviation Convention Exhibition (EBACE) 2023 vorgestellt. Das Flugzeug soll 2025 in Dienst gestellt werden.

Die Cessna Citation Ascend wird von Textron Aviation Inc. entwickelt und hergestellt, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT).

Der Erstflug der P1, pilotiert von Michael Bradfield und Maurice Girard, dauerte 1 Stunde und 24 Minuten und erreichte eine maximale Höhe von 13.500 Fuß mit einer maximalen Geschwindigkeit von 308 Knoten. Das Flugzeug wird für das Flugtestprogramm eingesetzt, hauptsächlich für Systemtests, einschließlich Antrieb, menschliche Faktoren, Umweltkontrolle und Avionik.

"Der heutige erfolgreiche Flug des zweiten Citation Ascend Testartikels ist ein weiterer Erfolg für das Programm, und das ist ein Beweis für die vielen großartigen Mitarbeiter, die an diesem Projekt beteiligt sind", sagte Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering. "Das Flugzeug hat sich in den Testphasen weiterhin gut geschlagen, und ich habe weiterhin Vertrauen in die Dynamik des Programms und in unsere qualifizierten Teammitglieder, die dies möglich machen."

Das Citation Ascend Flugtest-Zertifizierungsprogramm wird voraussichtlich die Zertifizierungstests mit den beiden Testobjekten dem Prototyp und dem P1 abschließen. Bis heute hat das Programm mehr als 400 Flugstunden angesammelt.

Textron Aviation hat die Citation Ascend auf der Grundlage von Kundenfeedback für ultimative Leistung und Komfort entwickelt.

Mit ihrer eleganten und modernen Ausstattung werden die Kunden viele der Annehmlichkeiten genießen, die auch in den Bestsellern Citation Latitude und Citation Longitude zu finden sind, darunter ein flacher Boden, der den Passagieren großzügige Beinfreiheit und Flexibilität bietet. Das Flugzeug wird mit PW545D-Triebwerken von Pratt Whitney Canada ausgestattet sein, die für Treibstoffeffizienz und erhöhten Schub sorgen, sowie mit hochmoderner Garmin G5000-Avionik, die über die neueste Soft- und Hardware verfügt, einschließlich Autothrottle-Technologie. Die Ascend verfügt außerdem über eine Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU), die für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen ist.

Mit 19 Standard-USB-Ladeanschlüssen und drei Universalsteckdosen im gesamten Flugzeug haben alle Crewmitglieder und Passagiere Zugang zu mindestens einem Ladeanschluss in der Citation Ascend. Das Flugzeug hat eine Standardsitzplatzkonfiguration für neun Passagiere.

Weitere Informationen und Details zum Flugzeug finden Sie unter cessna.com/ascend.

Seit mehr als 95 Jahren hat Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., unser kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker hinweg genutzt, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolben bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigung reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsatzprognosen enthalten oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Wirksamkeit von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zur Entwicklung neuer Produkte oder unerwartete Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung wichtiger neuer Produkte oder Programme; der Zeitpunkt der Einführung neuer Produkte oder der Zertifizierung unserer neuen Flugzeugprodukte; unsere Fähigkeit, bei der Einführung neuer Produkte und Upgrades mit den von unseren Kunden gewünschten Merkmalen und Technologien mit unseren Wettbewerbern Schritt zu halten; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder der Politik in Bezug auf den Export und Import unserer Produkte; die Volatilität der Weltwirtschaft oder Änderungen der weltweiten politischen Bedingungen, die sich negativ auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirken; Leistungsprobleme bei wichtigen Zulieferern oder Subunternehmern; und Nachfrageschwäche oder Volatilität in den Märkten, in denen wir tätig sind.

