Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), verkündete heute die Fertigstellung und Inbetriebnahme seines neuen Karriere- und Lernzentrums, das interessierten, derzeitigen und zukünftigen Mitarbeitern von Textron Aviation dienen wird. Diese hochmoderne Einrichtung, die sich strategisch günstig auf dem East Wichita Campus des Unternehmens befindet, vergrößert die Schulungsfläche auf mehr als 75.000 Quadratfuß und bietet Mitarbeitern während der Bewerbungs-, Einstellungs-, Einarbeitungs- und Schulungsprozesse ein erstklassiges Erlebnis.

"Das Textron Aviation Career Learning Center ist eine bedeutende Investition in die Ausbildung der nächsten Generation von Fachkräften in der Luftfahrtfertigung, im Support und professionellen Bereich", sagte Ron Draper, President und CEO. "Die Rekrutierung, Einstellung und Schulung einer erstklassigen Belegschaft ist für uns von entscheidender Bedeutung, um unseren Kunden das beste Luftfahrt-Erlebnis bieten zu können."

Das Karriere- und Lernzentrum ist in vier verschiedene Bereiche (Zonen) unterteilt und unterstützt Bewerber und Mitarbeiter während der Einstellung und Ausbildung.

Career Zone

Textron Aviation stellt aktiv neue Mitarbeiter ein und begrüßt spontane Bewerber in der Career Zone des Career Learning Centers. Engagierte Recruiter unterstützen Interessenten persönlich in jeder Phase des Bewerbungsprozesses von der Hilfe beim Lebenslauf über die passende Rollenvermittlung bis hin zur Bewerbung. Die allgemeinen Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7:30 bis 16:30 Uhr, mittwochs sogar mit verlängerten Öffnungszeiten bis 18:00 Uhr.

Pre-Employment Zone

Die Einstellungsprozesse finden direkt vor Ort statt und bieten neuen Mitarbeitern einen zentralen Anlaufpunkt, um bequem alle Schritte der Einarbeitung zu durchlaufen, einschließlich WorkKeys-Tests und Schulungen für neue Beschäftigte.

Learning Zone

Die professionell und technisch ausgestatteten Schulungsräume sind darauf ausgelegt, die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu entwickeln. Neben dem Unterricht im Klassenraum bietet der Hangar im Westflügel eine simulierte Fertigungsumgebung, in der neu eingestellte Mechaniker praxisnah geschult werden. Mit einem achtwöchigen Trainings- und Supportprogramm verfolgt dieses branchenführende Modell das Ziel, Mitarbeiter ohne Vorerfahrung in der Luftfahrtproduktion mit dem nötigen technischen Wissen auszustatten, um mit mehr Selbstvertrauen und Produktivität nahtlos in Festanstellungen überzugehen.

Design. Build. Fly. Zone

Der speziell eingerichtete K-12-Bereich zielt darauf ab, schon früh Interesse an einer Karriere in der Luftfahrt zu wecken. Hier stehen altersgerechte, praxisnahe Aktivitäten im Mittelpunkt, die sowohl Auszubildende als auch Lehrkräfte begeistern und ihre Neugier sowie Leidenschaft für die Luftfahrtbranche entfachen sollen. Auszubildende haben die Möglichkeit, auf dem ikonischen Cessna Skyhawk 172-Simulator, dem weltweit führenden Schulungsflugzeug, die Freude am Fliegen zu entdecken.

"Wir bemühen uns leidenschaftlich, ein Umfeld zu schaffen, das zukünftige und aktuelle Mitarbeiter inspiriert und in dem sie sich entfalten können", sagte Maggie Topping, Senior Vice President, Human Resources Communications. "Das Career Learning Center ist mit modernster Technologie ausgestattet, um realitätsnahe Trainingsszenarien zu ermöglichen, die unsere Fertigungsprozesse realistisch nachbilden und unsere Mitarbeiter vom ersten Tag an auf Erfolgskurs bringen."

Dieses über 40 Millionen US-Dollar umfassende Projekt ist Teil von Textron Aviations facettenreichem Ansatz zur Entwicklung einer erstklassigen Belegschaft. Im Mittelpunkt stehen dabei kontinuierliche Kompetenzentwicklung, Zertifizierungen und gezielte Talentförderung. In Anerkennung der Bedeutung der Luftfahrt für den Bundesstaat gewährte Kansas Textron Aviation einen Zuschuss in Höhe von 3.325.000 US-Dollar für einen Teil des Baus im Rahmen des "Aviation Learning Opportunities Funded Training" (ALOFT)-Förderprogramms. Das Projekt wurde von Anbietern und Auftragnehmern aus Wichita unterstützt, darunter SPT Architecture, Conco Construction und Professional Engineering Consultants (PEC).

Bewerber werden ermutigt, dem Team von Textron Aviation beizutreten, indem sie sich über die aktuellen Stellenangebote unter txtav.com/careers informieren oder das Career Learning Center in Suite 400, 293 S. Greenwich Rd, Wichita, Kansas 67206 besuchen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein weltweites Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen ist weltweit bekannt für seine erfolgreichen Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Training. Weitere Informationen unter www.textron.com.

