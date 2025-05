Textron Aviation gab heute die Auslieferung eines Flugzeugs vom Typ Beechcraft King Air 360C bekannt, das für den Luftrettungsdienst von Griechenland bestimmt ist. Die neue King Air 360C wird die zwei bereits in Betrieb befindlichen Beechcraft King Air 350C Turboprops ergänzen und vom Luftwaffenstützpunkt Elefsis in Griechenland aus betrieben werden.

Die Beechcraft King Air 360C wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), entwickelt und produziert.

"Die King Air 360C wird Griechenlands Ressourcen für die notfallmedizinische Versorgung wesentlich verbessern und sicherstellen, dass Patienten aus entlegenen Gebieten einen sofortigen und zuverlässigen Flugdienst zu zentralen Orten in Griechenland und Europa erhalten", sagte Bob Gibbs, Vice President, Special Mission Sales. "Das Flugzeug ist mit modernster medizinischer Ausrüstung ausgestattet und eignet sich für den Einsatz in unterschiedlichen und entlegenen Gebieten."

Die Umrüstung auf ein Ambulanzflugzeug wurde von Fargo Jet Center in seinem Zentrum für die Umrüstung von Sondereinsatzflugzeugen am Hector International Airport in Fargo, North Dakota, vorgenommen.

"Fargo Jet Center hat sich einen Ruf aufgebaut, einsatzbereite Flugzeuge zu liefern, die auf die individuellen Anforderungen jedes Betreibers zugeschnitten sind", sagte Darren Hall, Vice President, Business Development, Fargo Jet Center. "Bei dieser King Air 360C arbeitete unser Team eng mit dem Kunden und Spectrum Aeromed zusammen, um fortschrittliche medizinische Systeme zu integrieren und eine maßgeschneiderte Innenausstattung zu entwickeln, die sowohl die Patientenversorgung als auch die Effizienz der Besatzung verbessert. Dieses Flugzeug steht für höchste Zuverlässigkeit und Innovationskraft im medizinischen Flugdienst."

Endlose Möglichkeiten für Sondereinsätze

Wenn Regierungs-, Militär- und Geschäftskunden luftgestützte Lösungen für kritische Einsätze benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation. Die Luftfahrtlösungen des Unternehmens bieten die Leistungsfähigkeit und Flugeigenschaften, die erforderlich sind, um den mit Sondereinsätzen verbundenen Herausforderungen gerecht zu werden. Dank beispielloser Qualität, Vielseitigkeit und niedriger Betriebskosten eignen sich die Produkte von Textron Aviation ideal für den Einsatz als Ambulanzflugzeuge sowie für die Bereiche Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung (ISR), Utility, Luftvermessung, Fluginspektion, Schulung und viele weitere Spezialeinsätze.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche, produktive und flexible Flüge zu ermöglichen.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

