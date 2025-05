Textron Aviation Inc., ein Textron Inc. (NYSE:TXT) Unternehmen, gab heute die Koordinierung der neunten Special Olympics Airlift bekannt, einer bedeutenden Veranstaltung, deren Ziel es ist, Hunderte von Athleten und Trainern quer durch das Land zu den 2026 Special Olympics USA Games in den Twin Cities in Minnesota zu befördern. Das Unternehmen ruft die Eigentümer und Betreiber von Flugzeugen der Marken Cessna, Beechcraft und Hawker dazu auf, sich am Freitag, dem 19. Juni 2026, und Samstag, dem 27. Juni 2026, zu versammeln, um Champions aus allen Teilen des Landes unabhängig von finanziellen oder logistischen Herausforderungen die An- und Abreise zur Gastgeberstadt zu ermöglichen.

Der Special Olympics Airlift, organisiert von Textron Aviation, mobilisiert Hunderte von freiwilligen Piloten und Flugzeugen der Marken Cessna, Beechcraft und Hawker aus dem ganzen Land, um die weltweit größte Luftbrücke in Friedenszeiten zu schaffen und den Athleten der Special Olympics ein einmaliges Erlebnis zu bieten.

"Der Airlift ist mehr als nur ein Flug; es geht darum, diesen Champions die Möglichkeit zu geben, auf nationaler Bühne zu glänzen und ihre Träume zu verwirklichen", erklärte Ron Draper, President und CEO von Textron Aviation. "Die Aufregung und Vorfreude in den Gesichtern der Athleten zu sehen, wenn sie sich auf den Weg zu den Spielen machen und wieder zurückkehren, ist unglaublich bewegend. Wir bitten Kunden von Cessna, Beechcraft und Hawker, sich dieser bedeutungsvollen Mission anzuschließen und ihre Flugzeuge sowie ihre Zeit zur Verfügung zu stellen, um das Leben dieser Sportler und ihrer Familien nachhaltig zu verbessern."

Seit der Gründung des Special Olympics Airlift im Jahr 1987 haben die Eigentümer von Cessna-, Beechcraft- und Hawker-Flugzeugen mehr als 10.000 Athleten und Trainer zu verschiedenen Special Olympics World Games und USA Games befördert. In jedem Bundesstaat werden Eigentümer und Betreiber gebeten, die Nutzung der folgenden Flugzeuge zu spenden:

Cessna Citation-Jets

Beechcraft King Air Turboprops

Beechcraft Beechjet und Premier Jets

Hawker-Jets

Jede Airlift-Veranstaltung baut auf dem Erfolg der Vorjahre auf und gewinnt kontinuierlich an Umfang und Bedeutung. Während der Veranstaltung im Jahr 2026 werden die teilnehmenden Flugzeuge, die als "Doves" (Tauben) bezeichnet werden, voraussichtlich alle drei Minuten über einen Zeitraum von zehn Stunden auf dem St. Paul Downtown Airport Holman Field (KSTP) landen oder starten.

Der Special Olympics Airlift wird durch die Zusammenarbeit einflussreicher Branchenverbände wie der Federal Aviation Administration, der Minneapolis Saint Paul Metropolitan Airports Commission/KSTP, Signature Aviation, dem lokalen Organisationskomitee der Special Olympics USA Games und Special Olympics North America ermöglicht.

Werden Sie eine "Dove" und Teil dieses monumentalen nationalen Luftfahrt-Events und besuchen Sie airlift.txtav.com.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Über die Special Olympics USA Games

Die 2026 Special Olympics USA Games, die vom 20. bis 26. Juni 2026 in den Twin Cities von Minnesota mit Sportwettkämpfen an der University of Minnesota und im National Sports Center in Blaine stattfinden, sind eine nationale Feier der Inklusion, der Veränderung von Wahrnehmungen und der Fähigkeit des menschlichen Geistes, Grenzen zu überwinden. Die USA Games, mit Jersey Mike's Subs und United Healthcare als Co-Präsentationspartner, werden eines der größten Sportereignisse des Jahres in den USA sein und Zehntausende Fans anziehen, um die Leistungen von über 3.000 herausragenden Athleten aus allen 50 Bundesstaaten zu feiern, die in 16 olympischen Mannschafts- und Einzelsportarten gegeneinander antreten. Als ein Staat mit einer langen Tradition der Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion bieten die USA Games nun eine einmalige Gelegenheit, neue Energie für die Special Olympics-Bewegung zu wecken und ein bleibendes Vermächtnis positiver Veränderungen zu schaffen.

