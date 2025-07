Das branchenführende Flugzeug, die Cessna Skyhawk, verfügt nun über ein elektronisches Doppelzündungssystem (Dual EIS), das die Wartung, Effizienz und den Gesamtbetrieb des einmotorigen Hochflügelkolbenflugzeugs verbessert. Das elektronische Lycoming Doppelzündungssystem ist nun für alle neuen Cessna Skyhawk Flugzeuge standardmäßig verfügbar.

Die Cessna Skyhawk wurde von Textron Aviation Inc., einem Textron Inc. (NYSE: TXT) Unternehmen, entworfen und produziert.

Das Dual EIS-System ersetzt das bisherige Doppelmagnetzündungssystem der Skyhawk, integriert fortschrittliche elektronische Komponenten und reduziert die Anzahl interner beweglicher Teile zur Optimierung des Betriebs. Diese Festkörperelektronik-Technologie verbessert Wartungsintervalle, Kraftstoffeffizienz und Motorleistung und senkt letztendlich die Betriebskosten des Flugzeugs.

"Die Einbindung des elektronischen Doppelzündungssystems zeigt das anhaltende Engagement von Textron Aviation für unsere Kolbenflugzeuge, einschließlich der legendären Cessna Skyhawk, indem die Abläufe für Kunden vereinfacht werden", so Chris Crow, Vice President, Piston Utility Sales. "Mit 70 Jahren bewährter Flugleistung spielt das Flugzeug weiterhin eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Piloten auf der ganzen Welt."

Die Cessna Skyhawk ist das meistverkaufte Flugzeug der Welt und das ultimative Schulungsflugzeug. Die Integration des Dual EIS-Systems erfolgt im 70.Jubiläumsjahr der Cessna 172 Skyhawk, die erstmals im Juni 1955 abhob. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat die Skyhawk einen hervorragenden Ruf für ihre Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit erworben, was sie zu einem Favoriten unter Flugschulen und Privatbesitzern gleichermaßen macht.

Über die Cessna Skyhawk

Die Cessna Skyhawk gilt als Schulungsflugzeug der Wahl für die Pilotenausbildung und ist das beliebteste Flugzeug in der Luftfahrtgeschichte. Seit das Flugzeug im Jahr 1955 den Betrieb aufnahm, wurden mehr als 45.000 Cessna 172 Flugzeuge an Kunden in mehr als 40 Ländern weltweit ausgeliefert häufiger als jedes andere Flugzeug der Branche.

Die Skyhawk ist mit einem Garmin G1000 NXi-Avioniksystem ausgestattet, das drahtlose Konnektivität und ein standardmäßiges Anstellwinkelanzeigesystem mit bewährter Zuverlässigkeit bietet. Ihr modernes Interieur umfasst Funktionen, wie Headset-Netzstecker an jedem Sitz, USB-Ladeanschlüsse und verbesserte Sitze für zusätzlichen Komfort. Darüber hinaus verfügt das Fluzeug über einen McCauley-Aluminium-Festpropeller und einen Lycoming IO-360-L2A Motor mit 180 PS.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

