Die legendäre Cessna Grand Caravan EX wird nun mit drei neuen Executive-Innenausstattungen angeboten, aus denen Kunden bei der Gestaltung ihrer Flugzeugkabine wählen können. Die Innenausstattungen Lunar, Obsidian und Saddle Sport ergänzen die bestehenden Ausstattungsvarianten Canyon und Savanna und bieten eine größere Auswahl an Serienausstattungen. Die neuen Innenausstattungsoptionen stehen den Kunden ab diesem Monat zur Verfügung und ermöglichen es ihnen, den Innenraum ihres Flugzeugs noch besser an ihre persönlichen Vorlieben oder den Einsatzzweck anzupassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250715992796/de/

Cessna Grand Caravan EX to feature new executive interior options, expanding opportunities for elevated missions (Photo Credit: Textron Aviation)

Die Cessna Grand Caravan EX wurde von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt.

Für alle neuen Innenausstattungen sind auch Premium-Versionen mit gesteppten Sitznähten und weichem Teppichboden erhältlich, die den Innenraum optisch aufwerten.

"Die Cessna-Caravan-Familie beweist weiterhin ihre herausragende Stellung als eines der vielseitigsten Flugzeuge der Branche", erklärte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Diese Verbesserungen im Kabinenbereich basieren auf direkten Gesprächen mit Kunden und wurden entwickelt, um den Komfort zu erhöhen und ein angenehmeres Kabinenerlebnis zu bieten."

Zusätzlich zu dem im letzten Jahr angekündigten verbesserten Cockpit für die Cessna Caravan und Grand Caravan EX werden beide Flugzeuge nun serienmäßig mit acht USB-C-Ladeanschlüssen an der Kabinenwand ausgestattet. Jedes Ladegerät verfügt über zwei Anschlüsse und bietet insgesamt 16 Ladepunkte, damit die Passagiere während des Fluges ihre Geräte aufladen und verbunden bleiben können.

Wir feiern 40 Jahre voller Abenteuer

Die Einführung der neuen Innenausstattung fällt mit dem 40-jährigen Jubiläum des einmotorigen Turboprop-Nutzflugzeugs Cessna Caravan zusammen. Luftfahrtbegeisterte können die neue Lunar Premium-Kabine sowie die zusätzlichen USB-C-Steckdosen in der Kabine des Demonstrationsflugzeugs Cessna Grand Caravan EX zum 40-jährigen Jubiläum vom 21. bis 27. Juli auf der EAA AirVenture in Oshkosh, Wisconsin, am Stand Nr. 78 des Unternehmens in der statischen Ausstellung besichtigen. Dieses Flugzeug verfügt über eine spezielle Lackierung, die sein 40-jähriges Jubiläum feiert.

Über die Cessna-Caravan-Flugzeugfamilie

Die Cockpits der Cessna Caravan und Grand Caravan EX sind derzeit mit der Avionik G1000 NXi von Garmin ausgestattet, die über die neueste Technologie und Konnektivität verfügt.

Die Cessna-Caravan-Flugzeugfamilie umfasst vielseitige, äußerst praktische Flugzeuge, die für eine Vielzahl von Missionen weltweit eingesetzt werden und seit vier Jahrzehnten zuverlässige Dienste rund um den Globus leisten. Seit der Einführung des Flugzeugs wurden mehr als 3.100 Cessna Caravan-Flugzeuge in über 100 Länder ausgeliefert. Mit weltweit über 25 Millionen Flugstunden erfüllen Caravans eine Vielzahl von Aufgaben, die von der Flugausbildung über Freizeitflüge, Pendlerflüge und VIP-Transporte bis hin zu Frachttransporten und humanitären Einsätzen reichen. Das Flugzeug Grand Caravan EX ist bei regionalen Fluggesellschaften, Charterunternehmen, Frachtfluggesellschaften und Spezialflugdiensten weltweit für seine zuverlässige und effiziente Leistung bekannt. Das Flugzeug verfügt über eine beeindruckende Leistung von 867 PS und eine Steiggeschwindigkeit von 1.275 Fuß pro Minute.

Weitere Informationen zur Cessna Caravan finden Sie unter cessna.com/turboprop/caravan.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250715992796/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Heaven Cedeno

+1.316.285.4578

hcedeno@txtav.com

www.txtav.com