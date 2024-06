"Es gibt Termine, die darf man nicht verpassen." - Am 23. und 24. September steht mit dem Deutschen Obst & Gemüse Kongress 2024 in Düsseldorf ein solcher Termin auf der Agenda. Die Teilnehmer können sich auf Impulse, Inspiration und Insights und natürlich ein hochkarätiges Networking mit den Entscheidern aller Handelsstufen freuen. So schlecht wie...

