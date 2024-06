In Musk we trust. Die Aktionäre von Tesla stimmen für das 56 Mrd. US-Dollar Gehaltspaket und bestätigen damit die ursprünglich ausgehandelte Vereinbarung. Donald Trump trommelt die amerikanische Wirtschaftselite zusammen. Während Präsident Biden außer Landes ist, umwirbt der Präsidentschaftskandidat die wichtigsten CEOs. Die Bank of Japan hält den Zinssatz stabil und kündigt eine Reduzierung der Anleihekäufe an. Über den Umfang der Reduzierung schweigt man sich jedoch aus.Der Aktienhandel in China bleibt auch am letzten ...

