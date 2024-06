© Foto: Fang Zhe/XinHua/dpa



Tesla-Chef Musk sieht in humanoiden Robotern die nächste technologische Innovation. Wenn er Recht behält, könnte der Kurs seines Unternehmens explodieren.Konzernchef Elon Musk hat sich bei der Aktionärsversammlung von Tesla in Austin, Texas, überaus optimistisch über die Zukunft seines Unternehmens gezeigt - insbesondere durch das Potenzial humanoider Roboter, bekannt als "Optimus". Musk, der seine Visionen stets ambitioniert präsentiert, erklärte, diese Roboter könnten Tesla eines Tages auf einen Marktwert von über 25 Billionen US-Dollar heben, was mehr als die Hälfte des aktuellen Gesamtwertes des S&P 500 entspräche. Tesla, derzeit mit einem Marktwert von etwa 580 Milliarden US-Dollar …