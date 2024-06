EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Sonstiges

aconnic AG (vormals UET AG) erzielt Umsatzwachstum im ersten Quartal 2024



14.06.2024 / 09:44 CET/CEST

Umsatz steigt im ersten Quartal um 13 % auf 17,0 Mio. EUR

Operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 0,5 Mio. EUR

Auftragsbestand legt auf 35,3 Mio. EUR zu aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, erzielte ein Umsatzwachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz mit Lieferungen und Installationen für Systeme, Software und Dienstleistungen zum Ausbau von Kommunikationsnetzen stieg im ersten Quartal 2024 auf insgesamt 17,021 Mio. EUR, nach 15,123 Mio. EUR im gleichen Vorjahreszeitraum, dies entspricht einer Steigerung um 13 %. Mit steigenden Kosten bei Personalaufwendungen und Rohmaterialien erwirtschaftete aconnic ein konsolidiertes operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 0,480 Mio. EUR. Das Ergebnis liegt damit im Rahmen der Erwartungen (Vorjahr: 0,911 Mio. EUR). Der Auftragsbestand zum 31. März 2024 legte auf insgesamt 35,3 Mio. EUR zu, im Vergleich zu 32,6 Mio. EUR per Ende Dezember 2023. Insgesamt hat sich die Nachfrage und damit das Wachstum in Europa für den Bereich Communications Networks nach dem starken Jahr 2023 reduziert. aconnic investiert aktuell in die Entwicklung von neuen 10 Gigabit-Systemen, deren Funktionsumfang durch verschiedene Software-Lizenzierungen auf einer Hardware-Plattform gesteuert wird. Ein weiteres Investment ist die Entwicklung von 100 Gigabit-Systemen für Datenzentren und Mobilnetzen. Beide Produktfamilien werden Ende 2024 verfügbar sein. Im neuen Geschäftsbereich Carbon Capturing & Bio-Energy wurden wie geplant die ersten Erlöse erzielt und Investitionen in den Aufbau von Biomasse und Systemen getätigt. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Gruppe ein moderates Umsatzwachstum von 5 bis 10 %. Über die aconnic AG (vormals UET AG) Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Das börsennotierte Unternehmen ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Netzsicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Technologien und Produkte für Kunden zur Erreichung von Klimaneutralität mit CO 2 -Speicherung und Bioenergie. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen leistet einen Beitrag zur strategischen und technologischen Autonomie Europas. Die aconnic AG notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. Ihr Umsatz wuchs im Jahr 2023 um etwa 45 Prozent auf rund 73 Millionen Euro. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Tel.: + 49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com





