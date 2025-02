EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges

aconnic wächst international. Schwache Konjunktur in Deutschland sorgt für Umsatzrückgang im Jahr 2024



18.02.2025 / 08:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Netzwerkausrüster steigert den Umsatz international bei den Kommunikationsnetzen und im neuen Geschäftsbereich Carbon Capturing & Bio-Energy

Auftragsbestand steigt auf über 51 Mio. EUR Ende 2024 Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, steigerte im Geschäftsbereich COMMUNICATION NETWORKS in vier der fünf wichtigsten Märkte den Umsatz im Jahr 2024. Angesichts der schwachen Konjunktur und der damit verbundenen Verschiebungen bei Installationen, sank der Umsatz im Heimatmarkt Deutschland - trotz Gewinnung neuer Kunden und Projekte. Der Geschäftsbereich CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY erhöhte hingegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahr und übertraf die gesetzten Ziele. Insgesamt erwirtschaftete der Geschäftsbereich COMMUNICATION NETWORKS im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 48,0 Mio. EUR nach 72,7 Mio. EUR Gesamtumsatz im Jahr 2023. Die Einnahmen des im Jahr 2023 gegründeten Geschäftsbereiches CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY stiegen jeweils für das gesamte Jahr von 1,3 Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum 31.12.2024 der gesamten aconnic-Gruppe beträgt 51,2 Mio. EUR nach 32,6 Mio. EUR im Jahr 2023. Angetrieben durch einen hohen Projektstand bei neuen Verkaufsprojekten in den Bereichen Security und Gigabit-Netzausbau hat aconnic die Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte im Jahr 2024 fortgesetzt. Schwerpunkte waren die neuen 10 Gigabit- und 100 Gigabit-Systeme sowie Security Gateways für die Vernetzung von Maschinen und Software für Netzwerk-Management. Die internationale Expansion wird fortgesetzt, um die anhaltend konjunkturelle Schwäche sowie wirtschaftspolitischen Unsicherheiten im Heimatmarkt Deutschland zu kompensieren. Das vorläufige operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) beträgt für den Geschäftsbereich COMMUNICATION NETWORKS 1,4 Mio. EUR und für den mehrheitlich gehaltenen und bisher noch nicht konsolidierten Geschäftsbereich CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY 2,0 Mio. EUR. "In einem schwachen Marktumfeld im Heimatmarkt Deutschland hat sich aconnic Dank des internationalen Geschäftes gut behauptet", sagt Werner Neubauer, Vorstand der aconnic AG. "Vor dem Hintergrund weiterhin unsicherer Rahmenbedingungen ist eine Prognose schwierig. Angesichts des wachsenden Auftragsbestands gehen wir von einer Erholung in Deutschland und weiterhin positiver internationaler Entwicklung aus. Unsere neuen Produktentwicklungen verbunden mit hoher Kostendisziplin werden den Beitrag dazu leisten." Die detaillierten und finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 werden mit dem aconnic-Geschäftsbericht 2024 Ende Juni 2025 veröffentlicht. Über die aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von CO2 zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capturing sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. Euro. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

E-Mail: investor@aconnic.com



18.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com