Nachdem die Mercedes-Benz-Aktie in den vergangenen Tagen weiter nachgegeben und eine wichtige Unterstützung verloren hat, scheint es nun ein erstes Licht am Ende des Tunnels zu geben. Denn das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel trotz der EU-Maßnahmen gegen China überraschend hoch belassen.Bernstein hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Höhere Zölle auf Autos aus China dürften vor allem kleinere Marken abschrecken und in andere ...

