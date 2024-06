Auf der SNEC Messe in Shanghai präsentiert sich ein neuer Hersteller für Stecker-Solar-Lösungen. Marstek bietet vollintegrierte Photovoltaik-Balkonanlagen und einen AC-gekoppelten Speicher an. Der Speicher wird per Schukostecker ins Hausnetz gesteckt. Erst Powerbanks und jetzt Balkon-Batterien, so beschreibt Joe Duan, Key Account Manager bei Marstek, die Entwicklung seines Unternehmens. Auf der Leitmesse der chinesischen Photovoltaik-Branche, SNEC, in Shanghai stellt Marstek seine Heimspeicher-Produkte zum ersten Mal aus. Der Besuch der The Smarter E Messe in München nächste Woche soll auch gleich ...

