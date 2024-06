Luzern - Nach den roten Zahlen im Vorjahr ist die Suva 2023 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Aufschwung an der Börse hat ein gutes Anlageergebnis beschert. Nun senkt die Suva die Prämien für das nächste Jahr erneut markant. Insgesamt hat die Schweizerische Unfallversicherung (Suva) im vergangenen Jahr einen Geschäftsgewinn von 309 Millionen Franken eingefahren, wie sie am Freitag an ihrer Bilanzmedienkonferenz bekannt gab. Im Vorjahr hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...