Zug - Die XANIA-Gruppe, die von Thomas Prajer gegründet und sich in den letzten Jahren erfolgreich als ein auf exklusives Wohnen am Zürichsee spezialisiertes Immobilienunternehmen etabliert hat, erhält mit Philipp Röthlisberger einen neuen CEO. Er wird per 1. September 2024 zur XANIA-Gruppe stossen. Philipp Röthlisberger ist derzeit als Leiter der Projektentwicklung Zürich, Ost- und Zentralschweiz bei der Eiffage Suisse AG tätig. Zuvor bekleidete ...

