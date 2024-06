Felix Herrmann (ARAMEA): Chart des Monats: Eine ungewöhnliche Zinssenkung der EZB

Juni 2024 -

Schlägt man ein volkswirtschaftliches Lehrbuch auf und sucht nach dem Umfeld, in dem Notenbanken gemeinhin über Zinssenkungen nachdenken (sollten), dann landet man bei erhöhter Arbeitslosigkeit - also einem schwächeren konjunkturellen Umfeld - sowie einer zu geringen Inflation. Selbst, wenn Notenbanken - wie die EZB - kein duales Mandat für Beschäftigung und Inflation haben, so spielt das konjunkturelle Umfeld selbstredend auch eine wichtige Rolle, da es ganz unmittelbar die Inflationsaussichten beeinflusst. Seit Gründung führte die EZB drei Zinssenkungszyklen durch, die jeweils bei überdurchschnittlich hoher Arbeitslosenquote (> 7%) sowie einer Kerninflationsrate von unter 2% gestartet wurden (siehe Chart des Monats).

