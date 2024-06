Wien (www.fondscheck.de) - Rund 6.900 Fonds haben die Analysten von Scope bei ihrem monatlichen Update überprüft, bei 296 verbesserte sich die Note, bei 365 verschlechterte sie sich, so die Experten von "FONDS professionell".Wie die Fondsratingagentur aus Berlin mitteile, sei unter den Herabstufungen auch der Nordea Stable Return (ISIN LU0227384020/ WKN A0HF3W), der sich nun mit einem "C" begnügen müsse, nachdem er seit Juli 2021 ununterbrochen eine der beiden Top-Noten "A" oder "B" habe tragen dürfen. Die Skala von Scope reiche von "A" bis "E". Während "A" und "B" einen Fonds als "sehr gut" respektive "gut" einordnen würden, stehe "C" für "durchschnittlich". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...