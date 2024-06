Kornelius Purps (antea): EU & EM: Kitsch statt Krise?

14.06.2024 -

Ach, Europa. Wir wollten doch jetzt feiern und Spaß haben. Heute Abend beginnt die Fußball-Europameisterschaft - aber an den Finanzmärkten geistert mal wieder das Wort von der "Euro-Krise". DerEuro wertet ab, die Aktienkurse knicken ein, die Risikoaufschläge steigen an. Wären die europäischen Finanzmärkte ein Fußballteam, ist die Stimmung derzeit so schlecht wie nach einer 0:3-Niederlage gegen eine ozeanische Jugendauswahl. In vier Wochen wollen wir einen Europameister feiern, und ich versuche heute mal abzuschätzen, ob sich die hiesigen Finanzmärkte bis dahin wieder beruhigt haben könnten und welches Land den Titel logischerweise gewinnen müsste.

(...)