Döbeln - Nach dem Tod einer Neunjährigen aus Döbeln im sächsischen Landkreis Mittelsachsen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Es handele sich um einen 36-jährigen Mann, teilte die Polizei am Freitag mit.Demnach konnten tschechische Polizisten den Verdächtigen in einem Prager Restaurant auftreffen. Der moldawische Staatsangehörige sei dringend tatverdächtig, das neunjährige Mädchen aus Döbeln gewaltsam zu Tode gebracht zu haben, so die Ermittler. Durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz war gegen den 36-Jährigen ein nationaler und europäischer Haftbefehl beantragt worden. Er soll zeitnah zur Durchführung des Strafverfahrens wegen Totschlags nach Deutschland überstellt werden.Nach dem Mädchen wurde seit dem Abend des 3. Juni umfangreich gesucht. Anfang der Woche war die Leiche des Kindes in einem Wald gefunden worden. Es war nach Angaben der Ermittler gewaltsam zu Tode gekommen, Hinweise auf ein Sexualdelikt gab es zunächst nicht.