Apple hat am Donnerstag Microsoft in der Marktkapitalisierung überholt und ist seit Januar erstmals das wertvollste Unternehmen in den USA. Dieser Anstieg wurde durch bedeutende Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) beflügelt, wobei Investitionen in diesem Sektor einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen des Unternehmens haben. Analysten hatte ein erhebliches Wachstum im Juni festgestellt, was durch strategische Entwicklungen von Apple ausgelöst wurde. Nebenbei planen beide Giganten, Apple und Microsoft, durch beträchtliche Expansion in Cloud-Diensten und KI-Fähigkeiten, ihre Vormachtstellung zu festigen. Microsoft kündigte in Spanien bedeutende Investitionen zur Errichtung neuer Rechenzentren an. Besonders in der Region Aragon will das Unternehmen über einen Zeitraum von zehn Jahren 6,69 Milliarden Euro für den [...]

