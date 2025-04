Trotz jüngster Rücksetzer an den Märkten warnt Vermögensverwalter Gerd Kommer vor Schnellschüssen. Im Interview erklärt er, warum Tech und US-Aktien nicht alternativlos sind - und welche Anlagestrategie in unsicheren Zeiten wirklich Sinn macht. Was er zudem zum MSCI World Index verrät, das erfahren Sie hier. Gerd Kommer: "Der Kapitalmarkt lehrt uns immer wieder Demut" Die vergangenen Wochen haben viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...