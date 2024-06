London - Prinzessin Kate kehrt mehrere Monate nach ihrer Krebsdiagnose in die Öffentlichkeit zurück. Die Frau des britischen Thronfolgers werde am Samstag an der Geburtstagsparade für König Charles III. teilnehmen, teilte der Kensington-Palast am Freitag in London mit.Eine vollständige Rückkehr in die Öffentlichkeit stellt dies aber wohl noch nicht dar. In einer Mitteilung des Palastes ließ sich Kate mit den Worten zitieren, dass sie "gute Fortschritte" mache, es aber "gute und schlechte Tage" gebe. "Meine Behandlung läuft noch und wird noch einige Monate andauern."Sie hoffe, im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können, sei sich aber auch bewusst, dass sie "noch nicht über den Berg" sei.