Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz hat die Nachfrage nach Hochleistungs-Chips in die Höhe schnellen lassen, was die Aktien eines führenden Chip-Herstellers auf ein historisches Hoch katapultierte. Binnen nur sechs Monaten stieg die Marktkapitalisierung des Unternehmens um beeindruckende 160% auf 3,10 Billionen US-Dollar an und machte es zum drittwertvollsten Unternehmen weltweit. Der CEO erlebte dabei eine ebenso kometenhafte Vermögenssteigerung und reihte sich unter die reichsten Personen des Planeten ein. Ein Vierteljahrhundert nach der Gründung des Unternehmens, das zunächst auf leistungsstarke 3D Grafikchips für PCs setzte, stehen diese GPUs heute im Mittelpunkt von Supercomputern, autonom fahrenden Fahrzeugen und natürlich Künstlicher Intelligenz (KI). Die Einbindung in das boomende KI-Segment brachte dem Hersteller nicht nur Lob ein, dicke Geschäftszahlen legen auch ein Zeugnis von der Innovationskraft dieser Technologie ab. Die enormen Jahreswachstumsraten bestätigen den erfolgreichen Kurs des Unternehmens, wobei sein Erfolg auch anderen Sektoren wie IT-Lösungen für AI, Cloud und 5G/Edge sowie den Energiesektor zugutekommt.

Wettbewerb belebt das Geschäft

Nicht deutlich wahrnehmbar für Konsumenten, aber als Leuchtturm der Wirtschaft, hat sich der Chip-Hersteller fest in der Spitze des Marktes etabliert. Gleichzeitig erwächst aus dem Hause eines US-Halbleiterherstellers eine ernsthafte Konkurrenz, angekündigt durch einen Aktiensplit und bessere als erwartete Quartalsergebnisse. Die Initiative einiger Tech-Riesen, einen Open-Source-Standard zur Enteringelung vom marktbeherrschenden Architekturstandard zu schaffen, zeugt von den Bestrebungen, Vielfalt in diesem dynamischen Segment zu gewährleisten. Die Mehraufnahme von hochbewerteten Anteilen im Technologiesektor spiegelt gleichzeitig die Investorenfreundlichkeit wider und suggeriert, dass trotz marktüblicher Schwankungen, die Zukunft dieser Branche eine anhaltend strahlende bleibt.

