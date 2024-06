Alzheimer-Markt sieht potenziellen Wandel

Nachdem die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA im letzten Jahr Leqembi zur Therapie der frühen Alzheimersymptome zugelassen hatte, könnte bald ein zweites Medikament von Eli Lilly dieses Feld betreten und Biogen sowie dessen japanischen Partner Eisai ernsthafte Konkurrenz machen. Das neue Alzheimer-Medikament namens Donanemab hat kürzlich eine einstimmige Empfehlung eines FDA-Beratungsausschusses für eine Zulassung erhalten. Dieses Präparat zielt auf die Amyloid-Beta-Proteine im Gehirn ab, die als hauptsächliche Verursacher der geistigen Abnahme bei Alzheimer gelten. Allerdings weist Donanemab, wie auch Leqembi, das Risiko des Auftretens von ARIA, einer bestimmten Art von Gehirnschwellung, auf. Trotz dieser Sicherheitsbedenken überwiege der Nutzen die Risiken, argumentiert das Gremium und setzt somit auf eine Zulassung mit Warnhinweisen. Neben diesen Entwicklungen stehen PRX012 und simufilam, die Präparate von Prothena Corp. und Cassava Sciences, sowie weitere Therapien zur Behandlung von Alzheimer's in der Entwicklung, mit dem Ziel, neue Marktplayer einzuführen und das Behandlungsspektrum zu erweitern.

Biogens umstrittenes Medikament Aduhelm wurde von der Entwicklung und Vermarktung ausgeschlossen, nachdem es an mangelnder Akzeptanz bei den Medicare-Begünstigten gescheitert war. Die Zukunft für Biogens Leqembi sieht trotz eines schleppenden Starts vielversprechend aus, vor allem aufgrund der breiten Kostenerstattung durch Medicare-Pläne und der Zulassung in China und Japan. Unterdessen gewinnt das Thema Alzheimer-Diagnostik und -Behandlung weiter an Bedeutung, was sich letztendlich förderlich auf den Gesamtmarkt auswirken könnte.

