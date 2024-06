Apple Inc. konnte diese Woche durch die Enthüllung einer klaren Strategie für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ein Rekordhoch an der Börse verzeichnen. Der Aktienkurs stieg beinahe um 8%, was einem Marktwertzuwachs von etwa 230 Milliarden Dollar entspricht und den Technologieriesen wieder an die Spitze der Marktkapitalisierung katapultiert. Analysten deuten darauf hin, dass eine bedeutende Erneuerungswelle bei den iPhones bevorsteht, getrieben durch die Einführung neuer KI-Funktionen und einer Partnerschaft mit einem führenden KI-Unternehmen zur Integration von fortschrittlichen Chatbot-Diensten. Über 40% der Nutzer, die in Besitz eines Smartphones von Apple sind, könnten demnach bald auf neuere Modelle umsteigen, um von diesen technologischen Neuerungen zu profitieren, was die Nachfrage nach iPhones möglicherweise merklich steigern könnte.

