Die Aktien von Tesla, dem Hersteller von Elektrofahrzeugen, haben in einem volatilen Markt zu kämpfen, trotz der kürzlichen Unterstützung via Aktionärsabstimmung hinsichtlich einer milliardenschweren Vergütung für ihren führenden Kopf. In der Industrie für Elektrofahrzeuge hat Tesla einen bemerkenswerten Niedergang feststellen müssen, besonders in Anbetracht der Konkurrenz durch Anbieter günstigerer Modelle aus China und der starken Position etablierter Automobilhersteller.

Bewertungsunterschiede und Absicherungsstrategien

Expertinnen und Marktbeobachterinnen haben betont, dass zwischen dem, was Tesla zu liefern beabsichtigt und den Versprechen ihres CEOs, eine beachtliche Lücke besteht. Kritikern zufolge sei die Aktie im Vergleich zu traditionellen Automobilherstellern wie Toyota überbewertet. Ein bedeutender Faktor, der analysiert [...]

