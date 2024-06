Nel ASA's Aktienkurs kämpft mit einem deutlichen Rückgang, wobei der jüngste Preis bei 0,52 € lag und die Aktie innerhalb einer Woche um -3,05 % gefallen ist. Besonders die vorletzte Woche markierte tiefrote Zahlen, da Nel ASA mit einem signifikanten Einbruch konfrontiert war. Die Investoren müssen mit einem Verlust von über 17 % einen schweren Schlag verkraften. Am Freitag wurde ein Kursrutsch of 5,6 Prozent verzeichnet, was die Abwärtsspirale dramatisch beschleunigte. Analysten sehen den Missklang in der Marktstimmung sowie die Abspaltungswellen von Tochtergesellschaft Cavendish Hydrogen, deren Börsendebüt enttäuschend war und deren Wert in kürzester Zeit nahezu um die Hälfte sank. Ein weiteres kritisch zu betrachtendes technisches Signal ist der Fall der Nel ASA Aktie unter die 100- und 200-Tage-Linien, was traditionell eine schwache Marktlage suggeriert und möglicherweise auf weitere Herausforderungen hindeutet.

Nel ASA vor entscheidender Phase

Die Investorinnen und Investoren erleben einen anhaltenden Abwärtstrend bei Nel ASA. Gleich am Montag verlor die Aktie weitere 1,6 % und scheint nun den Kurs von 0,40 € anzusteuern - eine bedeutsame Untergrenze im mittel- und langfristigen Abwärtsmodus. Die Analysten beobachten mit Sorge den Verfall der Aktienwerte, während die kurzfristige Unterstützung von 0,50 € bedrohlich wackelt. Ohne eine entschossene Trendwende steht Nel ASA vor einer Probe, die den Weg in eine unsichere Zukunft weisen könnte. Die Tochterfirma Cavendish Hydrogen verliert außerdem, nach ihrem katastrophalen Börseneintritt, zunehmend an Wert, und wirft ungewollt trübes Licht auf das Mutterunternehmen. Ein Abwärtspotenzial von bis zu 20 % lenken die finanziellen Überlegungen von Wachstum hin zu Konsolidierung und Krisenmanagement.

