Daimler Buses hat die Produktion seines Elektrobuses eCitaro in Frankreich gestartet. Am französischen Standort Ligny-en-Barrois lief kürzlich das erste Exemplar des eCitaro vom Band. Angekündigt hatte das Unternehmen die zweite Produktion des Elektro-Stadtbusses neben Mannheim vor rund einem Jahr. Nun hat das erste Exemplar die Werkshalle verlassen, wie Daimler Buses France in einem LinkedIn-Post bekanntgibt. "Unser zu 100 % elektrisch betriebener ...

