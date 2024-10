Daimler Truck - DTG: kräftiger Kursschub dank Volvo & Traton!

Breakout-Setup Daimler Truck (DTG) mit Kursziel Allzeithoch!

LKW-Hersteller erobert 200-Tagelinie! JETZT in Long Trade einsteigen?

Daimler Truck (DTG) - ISIN DE000DTR0CK8

Rückblick

Eine wundersame Kurserholung sahen Aktionäre in den vergangenen Wochen bei der Daimler-Truck-Aktie. Nach dem Tief im September knackte das Wertpapier binnen eines Monats den 20er-, 50er und 200er-EMA. Am vergangenen Freitag kam noch einmal ein kräftiger Kursschub dazu. Die Wettbewerber Traton und Volvo hatten eine mögliche Markterholung angedeutet. Im Halbjahresvergleich ist ein Minus von rund 9 Prozent zu verzeichnen, aber der Abwärtstrend ist gebrochen und das Wertpapier ist in eine neutrale Phase übergegangen. Bei circa 38.50 EUR hat sich eine Widerstandslinie in den Chart gezeichnet, die die Grundlage unseres Breakout-Setups bildet.

Daimler-Truck-Aktie: Chart vom 22.10.2024, Kürzel: DTG, Kurs: 37.51 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Solange die guten Nachrichten rund um die Daimler-Truck-Aktie anhalten, bleiben wir optimistisch. Rein charttechnisch ergibt sich oberhalb der genannten Widerstandslinie ein riesiges Kurspotential bis hin zum Allzeithoch vom 19. März 2023 bei 47.65 EUR.

Mögliches bärisches Szenario

Der Kursschub ist nicht auf dem eigenen Mist gewachsen, sondern auf den Phantasien, die Börsianer aus dem Marktumfeld herausgelesen haben. Die Konjunktur ist aber immer noch fragil und so sollten wir unterhalb der unteren gelben Linie erst einmal abwarten.

Meinung

Die Daimler Truck-Aktie präsentiert sich derzeit als interessante Anlagemöglichkeit. Kurzfristig orientierte Anleger sollten jedoch die anstehende Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 7. November im Blick behalten.

Für langfristig denkende Investoren sprechen mehrere Faktoren für einen Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt: Die branchentypische zyklische Abschwächung scheint sich dem Ende zuzuneigen. Zudem lassen die die Aussagen der Wettbewerber Volvo und Traton eine positive Geschäftsentwicklung, insbesondere in Nordamerika, erwarten.

Auch die fundamentalen Kennzahlen untermauern die Attraktivität: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8.3 ist die Aktie des weltgrößten Nutzfahrzeugherstellers moderat bewertet, während die Dividendenrendite von 5.0 Prozent ein attraktives Zusatzeinkommen verspricht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 30.34 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 7050.94 EUR

Meine Meinung zu Daimler Truck ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Quellennachweis: https://www.sharedeals.de/daimler-truck-aktie-ist-das-die-chance-zum-einstieg/gref

Veröffentlichungsdatum: 22.10.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.