NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) und die Erwartung eines zyklischen Tiefpunkts hätten den Halbleitersektor in diesem Jahr weiter nach oben getrieben, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einem Anstieg von 63 Prozent im Vorjahr habe der Branchenindex SOX seit Jahresbeginn nochmals um 34 Prozent zulegt, womit er den marktbreiten S&P 500 deutlich übertreffe. Nvidia bleibe gemeinsam mit Broadcom sein "Top Pick"./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 05:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 05:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken