Borislav Ivanov (CSR): EU-Agrarsubventionen im Wandel: Wie die Gemeinsame Agrarpolitik unsere Landwirtschaft formt

Mai 2024 -

In einer Zeit, in der Klimapolitik und Umweltschutz zunehmend in den Fokus rücken, durchläuft die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union bedeutende Reformen. Unser aktueller Marktkommentar beleuchtet die Evolution der GAP seit ihrer Einführung im Jahr 1962 und analysiert die neuesten Veränderungen, die auf eine nachhaltigere und innovativere Landwirtschaft abzielen.

Im Morgengrauen lenkt Landwirt Thomas Müller seinen Traktor über die Felder seines Hofes im Herzen Deutschlands. Wie zahlreiche seiner Kollegen in der Europäischen Union steht auch er vor gewaltigen Herausforderungen: Klimawandel, steigende Betriebskosten und der Druck, nachhaltiger zu wirtschaften. Doch besonders in diesen Zeiten beschäftigen ihn die bevorstehenden Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU. Die GAP, das Rückgrat der europäischen Landwirtschaft, durchläuft einen Wandel, der Müllers Betrieb stark beeinflussen wird.

(...)