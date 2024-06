Auf der Intersolar werden Wechselrichter und Elektroniklösungen von Steca bereits unter dem neuen Namen Kontron Solar zu finden sein. Als die Katek-Gruppe den traditionsreichen Wechselrichterhersteller Steca aus Memmingen im Jahr 2019 aufkaufte, blieb der Name noch als Marke bestehen. Nun geht der Steca-Eigentümer Katek wiederum an den österreichischen IT- und IoT-Konzern Kontron. Im März 2024 hatten die Kartellbehörden die Übernahme genehmigt, im Mai zog Katek seine Aktien von der deutschen Börse ...

