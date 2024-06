Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Jinchen gründet das Unternehmen die Singulus Solar GmbH. Damit will Singulus künftig Produktionslösungen für die Heterojunction- und Topcon-Zell- und -Modulfertigung liefern. Die Singulus Technologies AG hat gemeinsam mit Jinchen Corp. das Joint Venture Singulus Solar GmbH mit Sitz in Deutschland gegründet. Ziel sei es, "kosteneffiziente Produktionslösungen für die Photovoltaik-Industrie" anzubieten, teilte der deutsche Anlagenbauer aus Kahl am Main am Montag mit. Innerhalb der Partnerschaft sei Singulus für die Produktionsanlagen für Solarzellen und das ...

