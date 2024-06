In der Nähe des Umspannwerks Helmstedt in Niedersachsen will der Projektentwickler Kyon Energy einen der größten Energiespeicher Deutschlands bauen. Laut Kyon Energy liegt für den Stromspeicher zur Netzentlastung nun eine Genehmigung vor. Das Umspannwerk in Helmstedt ist ein wichtiger Netzknotenpunkt im Hochspannungsnetz, an dem mehrere 110kV-Freileitungen aufeinandertreffen. Dort könne die geplante Großbatterie durch sogenannte Systemdienstleistungen besonders viel zur Versorgungssicherheit und ...

