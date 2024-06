EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

pferdewetten.de AG: Zeitpunkt der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses 2023 weiter offen / erneute Bestätigung der vorläufigen Umsatzzahlen 2023



pferdewetten.de AG: Zeitpunkt der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses 2023 weiter offen / erneute Bestätigung der vorläufigen Umsatzzahlen 2023 Vorläufiger Umsatz 2023 um 65 Prozent auf 25,4 Mio. Euro gesteigert

Shop-Expansion mit 9 Shops pro Monat weiter auf Plan; 200 Shops bis Ende Q3

Robert Geiss als neuen Testimonial für sportwetten.de gewonnen Düsseldorf, 17. Juli 2024 Die Veröffentlichung des testierten Einzel- und Konzernjahresabschlusses 2023 der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) verzögert sich weiterhin aufgrund einer veränderten Systematik in der Prüfung und Beurteilung bestimmter offener Forderungen. In enger Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer müssen noch Sachverhalte aufgeklärt werden, die potenziell zu Wertberichtigungen von Forderungen führen könnten. Durch den Wirtschaftsprüfer wurden noch weitere Informationen zu den Hintergründen der Sachverhalte angefordert. Der Zeitbedarf für die Beibringung und abschließende Beurteilung der zusätzlichen Informationen kann noch nicht exakt bestimmt werden. Gleichzeitig kann die pferwetten.de AG die bislang gemeldeten vorläufigen Zahlen 2023 weiterhin bestätigen. Aus heutiger Sicht sieht der Vorstand keine Notwendigkeit zur Anpassung der Prognose. Der gemeldete vorläufige Umsatz war 2023 um 65 Prozent auf 25,4 Mio. Euro gesteigert worden. Auch im ersten Quartal konnte dieser Wachstumskurs fortgesetzt werden und der Konzernumsatz wuchs von 4,9 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro. Verantwortlich dafür ist insbesondere die stark expandierende Retail-Sportwette. Mit durchschnittlich neun Shops pro Monat gewinnt sie beständig an Reichweite. Dieses Expansionstempo kann auch weiterhin bestätigt werden, denn bereits im Laufe des dritten Quartals wird mit der Eröffnung des 200. Shops gerechnet. Somit rückt das geplante Ziel von 220 aktiven Shops bis zum Jahresende 2024 in Sichtweite. Vor dem Hintergrund des noch ausstehenden testierten Jahresabschlusses 2023 und der dadurch möglicherweise verzögerten Umsetzung geplanter Finanzierungsoptionen (z. B. angedachte Emission eines Nordic Bonds) wird sich das Umsatz- und Ertragswachstum allenfalls temporär leicht verlangsamen. Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: "Wir sind im letzten Jahr stark gewachsen und dieses Wachstum setzt sich fort. Beim Ausbau unserer Reichweite unterstützt uns zukünftig Robert Geiss. Wir freuen uns sehr darüber, dass er mit seinem unverkennbaren Stil und seiner Leidenschaft für Lifestyle und Sport als neues Testimonial - pünktlich zur Europameisterschaft - die Marke sportwetten.de in den kommenden Kampagnen repräsentiert, für sicheres und unterhaltsames Wettvergnügen." Kontakt pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de



