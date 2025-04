EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie

pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Lars Corbo zum neuen Finanzvorstand Düsseldorf, 16. April 2025 Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat mit sofortiger Wirkung Lars Corbo zum neuen Finanzvorstand bestellt. Lars Corbo ist ein erfahrener Executive Finance Manager, der im Finanzbereich und in angrenzenden administrativen Stabstellen (HR, IT, QM, Projekt Management) erfolgreich in Growth Szenarien wie auch in Turnaround & Restrukturierungssituationen gearbeitet hat. Nach seinem Studium an der Universität Duisburg arbeitete der Diplom-Kaufmann zunächst bei Prüfungsfirmen und als Unternehmensberater und dann für verschiedene industrienahe börsennotierte Unternehmen. Seit mehr als zwanzig Jahren ist Herr Corbo in kaufmännischen Führungspositionen verschiedener Unternehmen weltweit tätig. Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Lars Corbo, der uns bereits freiberuflich unterstützt hat. Seine breit gefächerte Erfahrung wird der weiterwachsenden pferdewetten.de AG zugutekommen." Lars Corbo: "Ich freue mich, die pferdewetten.de AG bei Ihrem beeindruckendem Wachstumskurs unterstützen zu dürfen. In den letzten Jahren wurden die Weichen für die Skalierung und Diversifizierung der Geschäftsbereiche gelegt, nunmehr müssen die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Prozesse so aufgestellt werden, dass neben dem Umsatz auch die Profitabilität optimiert wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies mit dem jetzigem Management-Team gelingen wird und sehe schon gute Resultate." Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@linkmarketservices.eu



