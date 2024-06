DJ Bayer plant binnen 10 Jahren mit 10 neuen Blockbustern im Agrargeschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will im Agrargeschäft in den nächsten zehn Jahren zehn Blockbuster-Produkte auf den Markt bringen. Jedem dieser Produkte aus der Entwicklungspipeline traut der Leverkusener Konzern ein Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 500 Millionen Euro zu, wie er auf einer Veranstaltung in Chicago mitteilte. Insgesamt beziffert Bayer das Spitzenumsatzpotenzial seiner F&E-Pipeline mit mehr als 32 Milliarden Euro.

Zu den neuen Produkten gehören transformative Technologien wie das neue Herbizid Icafolin für Ackerkulturen (Spitzenumsatzpotenzial: über 750 Millionen Euro), die Biotechnologie-Variante des Preceon Smart Corn Systems (Spitzenumsatzpotenzial: über 1,5 Milliarden Euro), Pflanzeneigenschaften gegen den Maiswurzelbohrer, Herbizidtoleranzen sowie Pflanzeneigenschaften zum Schutz von Sojabohnen vor Insekten.

June 17, 2024

