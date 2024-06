Die Berliner Stadtwerke sind nach eigenen Angaben mittlerweile der führende Solar-Akteur in der Bundeshauptstadt. Beim Umsatz legte das Unternehmen kräftig zu, machte aber Verlust. Insgesamt haben die Berliner Stadtwerke mittlerweile laut der Pressemitteilung mehr als 410 Solar-Anlagen mit rund 33 MW Spitzenleistung gebaut. Noch nicht fertig ist die PV-Anlage auf der Messe Berlin. Mit 8 MW soll sie die größte PV-Dachanlage in Berlin und die drittgrößte in Deutschland werden. "Berlin wird Schritt ...

