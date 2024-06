Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden ist enorm. Der Fall erinnert an stark an Neermoor von vor einigen Wochen. Diesmal gerieten auf dem Gelände des Engineering- und Testzentrums von Suncycle Batterien in einem Überseecontainern in Brand. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am 7. Juni. Nach lokalen Medienberichten brauchte die Feuerwehr mehr als vier Stunden, um den Brand zu löschen. Der entstandene Schaden wird auf 700. 000 Euro geschätzt. Die Ursache ist derzeit noch unklar, aber ein technischer Defekt wird vermutet. Die Rauchentwicklung während des Brandes ...

