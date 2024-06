Öl tendiert am Montag inmitten einer breiten Konsolidierung höher. - Die Erholung der Nachfrage steht mittelfristig vor erheblichen Problemen durch die Abkehr von fossilen Brennstoffen. - Der US Dollar Index wird aufgrund der Turbulenzen am europäischen Anleihemarkt über 105,50 gehandelt. - Die Ölpreise ziehen am Montag leicht an, ohne dass ...

