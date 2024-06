Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000MZZ2 AuMega Metals Ltd. 17.06.2024 AU0000338311 AuMega Metals Ltd. 18.06.2024 Tausch 1:1

BMG6982M1038 Peking University Resources [Holdings] Co. Ltd. 17.06.2024 BMG6982M2028 Peking University Resources [Holdings] Co. Ltd. 18.06.2024 Tausch 4:1

CA68374D1069 Ophir Gold Corp. 17.06.2024 CA68390C1086 Ophir Metals Corp. 18.06.2024 Tausch 1:1

